В пассажирский самолет ударила молния во время полета
В летевший в Цюрих пассажирский самолет ударила молния
В пассажирский самолет авиакомпании Scandinavian Airlines ударила молния во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.
Непредвиденная ситуация произошла в воскресенье, 27 августа, с воздушным судном, летевшим из Копенгагена в Цюрих. В результате лайнеру пришлось вернуться в аэропорт вылета.
Отмечается, что посадка самолета прошла благополучно. Никто из пассажиров не пострадал.
Ранее молния ударила в крыло самолета в Германии. Момент ее попадания в воздушное судно снял на камеру один из пассажиров рейса.