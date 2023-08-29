В пассажирский самолет ударила молния во время полета

В летевший в Цюрих пассажирский самолет ударила молния

В пассажирский самолет авиакомпании Scandinavian Airlines ударила молния во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла в воскресенье, 27 августа, с воздушным судном, летевшим из Копенгагена в Цюрих. В результате лайнеру пришлось вернуться в аэропорт вылета.

Отмечается, что посадка самолета прошла благополучно. Никто из пассажиров не пострадал.

Ранее молния ударила в крыло самолета в Германии. Момент ее попадания в воздушное судно снял на камеру один из пассажиров рейса.