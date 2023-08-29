Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:53, 30 августа 2023Силовые структуры

61-летний россиянин открыл стрельбу по полицейским и попал под суд

Под Новосибирском будут судить мужчину, стрелявшего по полицейским

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Новосибирской области суд рассмотрит дело 61-летнего местного жителя, стрелявшего в полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 28 марта жительница поселка Октябрьского позвонила правоохранителям: она рассказала, что пьяный сосед угрожает ей. Тогда на место инцидента приехали сотрудники МВД. Они прошли в подъезд дома и позвонили в квартиру фигуранта. Он открыл дверь и начал стрелять. Отмечается, что никто не пострадал.

Затем обвиняемый сказал силовикам, что заминировал квартиру. Однако инженеры-снайперы проверили жилище и не подтвердили информацию о минировании. По факту произошедшего было возбуждено дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности») и части 1 статьи 207 («Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости

    Дроны ВСУ атаковали семь регионов России, на аэродроме в Пскове загорелись военные самолеты. Что известно об ударах?

    Число отрезанных из-за ливней населенных пунктов Приморья возросло

    В Китае признали замедление роста экономики

    Филиппа Киркорова высмеяли в сети со словами «чудо в перьях»

    Известная юмористка описала работу с Дубовицкой фразой «ей баяны не впихнешь»

    Россиянина осудили на 15 лет за домогательства к двум незнакомкам

    Су-57 скоро получит ракеты дальностью 300 километров

    В США обвинили Байдена в подрыве «Северного потока»

    Бортпроводники рейса Москва — Сочи спасли младенца от смерти

    Обеспокоенной матери оскорбляемого женой мужчины дали совет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости