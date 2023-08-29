61-летний россиянин открыл стрельбу по полицейским и попал под суд

Под Новосибирском будут судить мужчину, стрелявшего по полицейским

В Новосибирской области суд рассмотрит дело 61-летнего местного жителя, стрелявшего в полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 28 марта жительница поселка Октябрьского позвонила правоохранителям: она рассказала, что пьяный сосед угрожает ей. Тогда на место инцидента приехали сотрудники МВД. Они прошли в подъезд дома и позвонили в квартиру фигуранта. Он открыл дверь и начал стрелять. Отмечается, что никто не пострадал.

Затем обвиняемый сказал силовикам, что заминировал квартиру. Однако инженеры-снайперы проверили жилище и не подтвердили информацию о минировании. По факту произошедшего было возбуждено дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности») и части 1 статьи 207 («Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений») УК РФ.