Ступеньки в цветах триколора возмутили российского депутата

Курский депутат пожаловался в полицию на ступеньки в цветах российского флага

Депутат Курской областной думы Николай Карцев пожаловался в полицию на ступеньки в школе, выкрашенные в цвета российского флага. Такие лестницы парламентарий счел возмутительными, пишет Telegram-канал, принадлежащий «Осторожно Media».

Речь идет о школе № 11 в городе Железногорске — там администрация выкрасила ступеньки в белый, синий и красный. По мнению Карцева, это оскорбляет флаг и страну. «Если на стенах они нарисованы, это одно, а ходить по ним — совсем другое. Пускай закон читают наш. Это интеллект немножко плавает, понимаете? Далеко от нормального. Я депутат, смотреть на это невозможно», — заявил парламентарий.

Учитель английского языка в этой школе, а также помощница депутата Карцева добавила, что администрация школы не подумала, как будет выглядеть такое декоративное решение. Женщина считает, что ежедневная ходьба детей по флагу (часто — в грязной обуви) — плохой способ воспитать патриотизм.

Карцев убежден, что отсутствие плохих намерений сотрудники образовательного учреждения должны доказывать следователям. Полиция уже начала проверку по делу.