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18:13, 29 августа 2023Россия

В Москве на площади трех вокзалов произошел пожар

«Известия»: очевидцы рассказали о пожаре на площади трех вокзалов в Москве

Кадр: «Известия»

В Москве на Комсомольской площади произошел пожар. Об инциденте на так называемой площади трех вокзалов очевидцы рассказали в разговоре с газетой «Известия».

По их данным, пожар начался примерно в 17:30 по Москве. В тот момент загорелись склады, однако позднее огонь перешел на соседние здания.

В департаменте транспорта столицы сообщили, что пожар начался на Комсомольской площади в районе дома 1А с14. В ведомстве добавили, что сейчас автомобильное движение в этом районе осложнено.

В МЧС России также подтвердили информацию о пожаре на площади трех вокзалов. Утверждается, что площадь возгорания выросла до 600 квадратных метров. На место происшествия, помимо спасателей, выехал и пожарный поезд. На данный момент информации о пострадавших нет.

Ранее стало известно, что под Подольском, в деревне Гривно, на складе Ozon произошел пожар. В ГУ МЧС России по Московской области заявили, что возгорание возникло в шестиэтажном здании на площади 375 квадратных метров. На момент прибытия первых боевых подразделений наблюдался дым из-под кровли. При проверке выяснилось, что на складе в коробках на стеллажах горят товары Ozon.

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    Варвара Кошечкина
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