В Туве впервые прошла историческая реконструкция событий 1943 года

В Туве впервые прошла реконструкция проводов добровольцев на фронт 1943 года

В Туве впервые прошла масштабная историческая реконструкция, посвященная событиям 1943 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сценариста мероприятия Викторию Хомушку.

По ее словам, в центре столицы Тувинской республики, города Кызыла, воссоздали эпизод проводо 206 тувинских добровольцев, которые в 1943 году приняли решение отправиться на фронт.

«Реконструкция сделана в честь 80-летия этой даты. Участие в ней приняли более тысячи человек. Это артисты, работники культуры, обычные люди», — пояснила Хомушка. Она отметила, что аутентичную военную форму для участников пришлось искать по всей республике несколько месяцев.

По ее словам, к реконструкции, в частности, присоединились потомки ушедших на фронт тувинцев. После мероприятия они вместе с остальными участниками возложили цветы к памятнику тувинским добровольцам.

Торжественные проводы эскадрона добровольцев прошли в Кызыле 1 сентября 1943-го года. Тогда в центре города собрались более двух тысяч человек.

