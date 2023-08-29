Собянин заявил о полной готовности московских школ к 1 сентября

Сергей Собянин: 1 сентября в школы Москвы пойдут более 1,1 миллиона учащихся

Московские школы полностью готовы к новому учебному году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на городском открытом августовском педагогическом совете. В этом году он проходит на площадке Московского урбанистического форума в Гостином Дворе. Мэр Москвы поздравил педагогов с наступающим Днем знаний.

«Праздник, правда, волнительный, как всегда. Все волнуются. Родители волнуются, учителя. 1,1 миллиона школьников, которые пойдут в этом году в московские школы, тоже волнуются. Особенно волнительно первоклашкам, которые впервые открывают двери школы. Девятиклассникам, которые стоят на пороге выбора — продолжать учебу или идти в колледжи. И, конечно, волнуются выпускники школ в преддверии ЕГЭ и шага в настоящую взрослую жизнь», — сказал Сергей Собянин.

Среди задач на новый учебный год он назвал создание уютной атмосферы в школах, достойное воспитание детей, их хорошую физическую подготовку и качественное образование, которое поможет адаптироваться к меняющимся условиям жизни и новым вызовам. Мэр Москвы отметил, что новые школы продолжат вводить в эксплуатацию.

«В целом должен сказать, что образование Москвы достигло высокого уровня подготовки школьников. Мы выигрываем больше 50 процентов золотых медалей на олимпиадах, мы входим в пятерку лучших образовательных систем мира, и наши школьники увеличили в два раза количество абитуриентов, которые поступают на бюджетные места в ведущие вузы Москвы», — отметил Сергей Собянин.

Уровень знаний московских выпускников подтверждают результаты экзаменов, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента образования и науки Александр Молотков. Он подчеркнул, что в столице стабильна доля выпускников, которые получают на едином государственном экзамене по трем предметам 220 и более баллов, а снижается доля тех ребят, которые не достигают 160 баллов.