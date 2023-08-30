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18:03, 30 августа 2023Силовые структуры

Администратор националистических пабликов «Белая масть» арестован

В Санкт-Петербурге суд арестовал администратора пабликов «Белая масть»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Приморский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 10 октября администратора националистических пабликов «Белая масть» Марка Филиппова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 282 («Возбуждение ненависти либо вражды») УК РФ.

По версии следствия, Филиппов создал во «ВКонтакте» и Telegram группы, в которых через посты призывал к экстремизму и терроризму. Подозреваемый вину не признает и просит избрать ему более мягкую меру пресечения.

Правоохранители полагают, что не позднее 25 февраля 2020 года Филиппов и другие приверженцы националистических взглядов объединились в организованную группу для совершения террористических преступлений. Ранее у членов группировки «Белая масть» начались обыски.

В состав «Белой масти» входят осужденные и освободившиеся радикалы, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, например теракт. Также в группировке есть молодежь. Участники называют себя русскими националистами, активно используют символику СС и Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП).

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