Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:19, 30 августа 2023Силовые структуры

Сотрудники ФСБ и МВД задержали мужчину за дискредитацию российской армии

В Крыму ФСБ и МВД задержали 47-летнего мужчину за дискредитацию ВС РФ

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Крыму задержали 47-летнего местного жителя за дискредитацию Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным ведомства, фигурант уже ранее привлекался к административной ответственности за аналогичное преступление, однако он не сделал выводов. В мае в селе Партизанское мужчина повторно разместил в социальной сети ложную информацию о Российской армии.

Тогда его задержали сотрудники ФСБ и МВД. Теперь россиянин находится в СИЗО.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации») УК РФ. «Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле руководства регионального Главного следственного управления», — добавили в СКР.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости

    Новые детали взрывов на «Северных потоках». Кто знал о готовящейся атаке и кому подчинялись диверсанты?

    Мировым ценам на макароны предрекли рост

    Известная 58-летняя модель показала лицо без косметики

    В России усомнились в выводах следствия о взрывах на «Северных потоках»

    В Чечне отчитались о возвращении в республику сбежавшей от родни девушки

    Дроздов рассказал о самочувствии после операции

    Россиянин стал фигурантом уголовного дела по факту лесного пожара в Геленджике

    Раскрыты новые детали съемок «Оппенгеймера»

    Рудковская призвала расследовать причины исчезновения фигуристки Горбачевой

    США лишили российскую компанию возможности выпускать газовое оборудование

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости