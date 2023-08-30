Сотрудники ФСБ и МВД задержали мужчину за дискредитацию российской армии

В Крыму ФСБ и МВД задержали 47-летнего мужчину за дискредитацию ВС РФ

В Крыму задержали 47-летнего местного жителя за дискредитацию Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным ведомства, фигурант уже ранее привлекался к административной ответственности за аналогичное преступление, однако он не сделал выводов. В мае в селе Партизанское мужчина повторно разместил в социальной сети ложную информацию о Российской армии.

Тогда его задержали сотрудники ФСБ и МВД. Теперь россиянин находится в СИЗО.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации») УК РФ. «Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле руководства регионального Главного следственного управления», — добавили в СКР.