Для бывшего российского священника запросили семь лет колонии за фейки об армии

Прокурор запросил 7 лет колонии для экс-священника Курмоярова за фейки о ВС РФ

Обвинение запросило семь лет колонии общего режима для бывшего петербургского священника Иоанна Курмоярова по статье о распространении ложной информации о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом РБК сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Санкт-Петербурга.

Прокурор также потребовал запретить Курмоярову заниматься администрированием сайтов в течение двух лет. При этом он попросил суд учесть смягчающее обстоятельство, так как лишенный сана иеромонах полностью признал вину и раскаялся. Максимальное наказание, которое может получить мужчина, — десять лет лишения свободы.

Курмоярова задержали в Петербурге 7 июня 2022 года, а 8 июня того же года арестовали. По данным Baza, дело возбудили из-за опубликованного в марте 2022 года видео «Кто будет в аду, а кто в раю?», в котором обсуждалась специальная военная операция на Украине. Ранее священник также критиковал храм ВС России в подмосковном парке «Патриот», за что был отстранен от служения на два месяца.