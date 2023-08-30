В Новой Москве задержали наркоторговца с 35 килограммами гашиша

В Новой Москве задержали наркоторговца, пытавшегося спрятать 35 кг гашиша

В Новой Москве задержали 38-летнего наркоторговца, пытавшегося спрятать гашиш. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По данным ведомства, мужчина приехал на машине в поселок Новофедоровское. Там он достал из тайника мешок со свертками с запрещенным веществом. Он переложил часть в мусорный пакет, а остальное спрятал в лесу. При задержании у фигуранта изъяли два пакета с 75 свертками. Всего в них находилось 35 килограммов гашиша.

Возбуждено дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Обвиняемый находится в СИЗО.