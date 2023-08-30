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17:09, 30 августа 2023Силовые структуры

Диверсант осужден на 12 лет за подготовку теракта с ракетой в Брянской области

Суд дал 12 лет украинскому диверсанту за подготовку теракта в Брянской области

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд приговорил украинского диверсанта Александра Бобровицкого к 12 годам лишения свободы, который собирался устроить теракт в Брянской области с использованием боевой части ракеты для противотанкового ракетного комплекса «Корсар». Об этом сообщает ТАСС.

Осужденный, являющийся гражданином Украины, первые четыре года из назначенного срока проведет в тюрьме, а затем его переведут в колонию строгого режима. Также суд назначил ему в качестве дополнительного наказания штраф в 550 тысяч рублей.

Бобровицкий полностью признал вину в подготовке взрыва на объекте транспортной или промышленной инфраструктуры. По его словам, он считал, что его действия положат конец специальной военной операции.

Украинца задержали в Брянской области, когда он доставал из тайника термобарическую боевую часть ракеты для украинского «Корсара».

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    Любовь Ширижик
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