Диверсант осужден на 12 лет за подготовку теракта с ракетой в Брянской области

Суд дал 12 лет украинскому диверсанту за подготовку теракта в Брянской области

Второй Западный окружной военный суд приговорил украинского диверсанта Александра Бобровицкого к 12 годам лишения свободы, который собирался устроить теракт в Брянской области с использованием боевой части ракеты для противотанкового ракетного комплекса «Корсар». Об этом сообщает ТАСС.

Осужденный, являющийся гражданином Украины, первые четыре года из назначенного срока проведет в тюрьме, а затем его переведут в колонию строгого режима. Также суд назначил ему в качестве дополнительного наказания штраф в 550 тысяч рублей.

Бобровицкий полностью признал вину в подготовке взрыва на объекте транспортной или промышленной инфраструктуры. По его словам, он считал, что его действия положат конец специальной военной операции.

Украинца задержали в Брянской области, когда он доставал из тайника термобарическую боевую часть ракеты для украинского «Корсара».