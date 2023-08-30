Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:13, 30 августа 2023Моя страна

Татарстанские и башкирские модные бренды представили свои коллекции

Татарстанские модные бренды представили свои коллекции на празднике «Милли Кием»

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Татарстанские и башкирские модные бренды представили свои коллекции одежды и аксессуаров на празднике национальных костюмов «Милли Кием» в Казани. Об этом сообщает портал «Вечерняя Казань».

Мероприятие состоялось в среду, 30 августа. Его гости, в частности, могли приобрести необычные сережки, этно-корсеты и украшения. Таким образом им предлагалось дополнить свои колоритные образы, чтобы побороться за призы. Посетителям в национальных костюмах подарят чулпы и билбау.

Известно, что праздник «Милли кием» проходит в Казани в четвертый раз. Ежегодно на набережной озера Кабан проходят мастер-классы, экскурсии и маркет, где дизайнеры и бренды представляют свои коллекции с национальной айдентикой.

В июле российский модный бренд Gloria Jeans представил коллекцию одежды, разработанную с помощью искусственного интеллекта. Нейросеть создала для креативной команды марки эскизы, подобрала материалы и фурнитуру. Дизайнеры, в свою очередь, сформулировали четкие запросы и попросили ее визуализировать их идеи.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    Новые детали взрывов на «Северных потоках». Кто знал о готовящейся атаке и кому подчинялись диверсанты?

    Мировым ценам на макароны предрекли рост

    Известная 58-летняя модель показала лицо без косметики

    В России усомнились в выводах следствия о взрывах на «Северных потоках»

    В Чечне отчитались о возвращении в республику сбежавшей от родни девушки

    Дроздов рассказал о самочувствии после операции

    Россиянин стал фигурантом уголовного дела по факту лесного пожара в Геленджике

    Раскрыты новые детали съемок «Оппенгеймера»

    Рудковская призвала расследовать причины исчезновения фигуристки Горбачевой

    США лишили российскую компанию возможности выпускать газовое оборудование

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости