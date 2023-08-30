Татарстанские модные бренды представили свои коллекции на празднике «Милли Кием»

Татарстанские и башкирские модные бренды представили свои коллекции одежды и аксессуаров на празднике национальных костюмов «Милли Кием» в Казани. Об этом сообщает портал «Вечерняя Казань».

Мероприятие состоялось в среду, 30 августа. Его гости, в частности, могли приобрести необычные сережки, этно-корсеты и украшения. Таким образом им предлагалось дополнить свои колоритные образы, чтобы побороться за призы. Посетителям в национальных костюмах подарят чулпы и билбау.

Известно, что праздник «Милли кием» проходит в Казани в четвертый раз. Ежегодно на набережной озера Кабан проходят мастер-классы, экскурсии и маркет, где дизайнеры и бренды представляют свои коллекции с национальной айдентикой.

В июле российский модный бренд Gloria Jeans представил коллекцию одежды, разработанную с помощью искусственного интеллекта. Нейросеть создала для креативной команды марки эскизы, подобрала материалы и фурнитуру. Дизайнеры, в свою очередь, сформулировали четкие запросы и попросили ее визуализировать их идеи.