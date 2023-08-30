Российская пенсионерка угрожала топором полицейскому и попала под суд

Под Вологдой будут судить пенсионерку, угрожавшую сотруднице полиции топором

В Вологодской области суд рассмотрит дело 71-летней местной жительницы, угрожавшей топором сотруднице полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в июне в Бабаевском округе пьяная пенсионерка поссорилась с полицейскими, которые приехали в ее квартиру по вызову о происшествии. Пожилая россиянка стала угрожать силовикам — она достала топор и затем заставила участковую выйти на улицу.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Теперь обвиняемой может грозить до пяти лет колонии.