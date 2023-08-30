Назван способ защиты хлеба от плесени

Технолог Андреанова: если хранить хлеб в пакете с отверстиями, плесени не будет

Чтобы хлеб дольше оставался свежим, нужно соблюдать условия его хранения, рассказала технолог Центра оценки качества зерна Татьяна Андреанова. Способ защиты хлеба от плесени она назвала в беседе с NEWS.ru.

Андреанова считает, что хлебобулочные изделия следует хранить в пакете. «Но внутри упаковки создается парниковый эффект, поэтому предварительно в пакете делают отверстия. Так и не будет плесени, и не зачерствеет», — объяснила она.

Хлебницы, продолжила она, должны быть деревянными или эмалированными. Емкости для хлеба нужно мыть горячей водой с мылом или пищевой содой минимум раз в неделю, после чего хорошо просушивать.

Чтобы хлеб не плесневел и не черствел, отметила технолог, его надо класть в хлебницу сухим при комнатной температуре, предварительно вынув из пакета и оставив примерно на час на столе. «Отдавайте предпочтение бездрожжевым сортам. Свежий хлеб слегка подсушите. Можно на пару минут положить в духовку, это избавит его от бактерий», — заключила Андреанова.

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