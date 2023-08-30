Назван способ защиты хлеба от плесени
Чтобы хлеб дольше оставался свежим, нужно соблюдать условия его хранения, рассказала технолог Центра оценки качества зерна Татьяна Андреанова. Способ защиты хлеба от плесени она назвала в беседе с NEWS.ru.
Андреанова считает, что хлебобулочные изделия следует хранить в пакете. «Но внутри упаковки создается парниковый эффект, поэтому предварительно в пакете делают отверстия. Так и не будет плесени, и не зачерствеет», — объяснила она.
Хлебницы, продолжила она, должны быть деревянными или эмалированными. Емкости для хлеба нужно мыть горячей водой с мылом или пищевой содой минимум раз в неделю, после чего хорошо просушивать.
Чтобы хлеб не плесневел и не черствел, отметила технолог, его надо класть в хлебницу сухим при комнатной температуре, предварительно вынув из пакета и оставив примерно на час на столе. «Отдавайте предпочтение бездрожжевым сортам. Свежий хлеб слегка подсушите. Можно на пару минут положить в духовку, это избавит его от бактерий», — заключила Андреанова.
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