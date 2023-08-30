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19:37, 30 августа 2023Силовые структуры

Сержанты Росгвардии заставили подчиненных есть сигареты и отправились в колонию

Двое сержантов Росгвардии получили по три года колонии за избиение подчиненных

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Ростовской области двое сержантов Росгвардии получили по три года колонии за жестокое наказание подчиненных сослуживцев. Об этом в среду, 30 августа, сообщает издание «Коммерсантъ».

По данным издания, фигуранты заподозрили шестерых подчиненных в употреблении некоего опиоидного анальгетика, приобретенного по поддельному рецепту. В качестве наказания они избили провинившихся ногами и резиновыми дубинками, заставили съесть по пачке сигарет в мыльном растворе и подвергли пыткам током.

Когда командование узнало о случившемся, оно инициировало проверку, вскоре было возбуждено дело по статье о превышении должностных полномочий. Помогавшие в экзекуции сержантам трое офицеров получили условные сроки. Суд учел боевые заслуги фигурантов дела. При этом потерпевшие от действий сержантов во время судебного заседания заявили, что не имеют к осужденным офицерам претензий.

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    Владимир Седов
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