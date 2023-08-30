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18:41, 30 августа 2023Силовые структуры

Полиция задержала возглавлявшую преступную группировку сутенеров россиянку

В Севастополе полиция задержала женщину за сеть притонов с проститутками

Фото: Tinnakorn jorruang / Shutterstock / Fotodom

Сотрудники полиции Севастополя пресекли деятельность преступной группы, которая организовала сеть притонов с проститутками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

Лидером криминального бизнеса оказалась 44-летняя местная жительница, а помогали ей две сообщницы в возрасте 40 и 50 лет. Следствие установило, что они нашли шесть девушек, которые оказывали в притонах интимные услуги. Их привозили также к клиентам на пяти автомобилях, которые приобрела лидер преступной группировки. Кроме того, она контролировала время работы своих подчиненных и распределяла полученную незаконным путем прибыль.

В МВД предоставили «Ленте.ру» оперативное видео по задержанию подозреваемых.

На кадрах видны силовики, которые одевают наручники на задержанных. В квартире женщины проводится обыск.

Троим участницам преступной группировки предъявлено обвинение по части 1 статьи 241 («Организация занятия проституцией») УК РФ и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Шесть девушек, оказывавших интимные услуги, привлечены к ответственности по статье 6.11 («Занятие проституцией») КоАП РФ.

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    Олеся Мицкевич
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