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12:13, 30 августа 2023Силовые структуры

В Уфе неизвестные устроили поджог на железной дороге

В Уфе из-за поджога на железной дороге задержали движение поездов

Фото: Kinga Howard / Unsplash

В Уфе неизвестные устроили поджог на железной дороге, в результате чего движение грузовых поездов задержали на два часа. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Возгорание на перегоне станций Черниковка — Шакша в Калининском районе города заметил ночью диспетчер и вызвал пожарных и полицию.

К их прибытию полностью сгорел один релейный шкаф. При этом поджигатели не смогли вскрыть два других — на них силовики нашли царапины.

В настоящее время полицейские разыскивают преступников. Движение грузовых составов на участке восстановлено после ремонтных работ.

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    Любовь Ширижик
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