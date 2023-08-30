В Уфе неизвестные устроили поджог на железной дороге

В Уфе из-за поджога на железной дороге задержали движение поездов

В Уфе неизвестные устроили поджог на железной дороге, в результате чего движение грузовых поездов задержали на два часа. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Возгорание на перегоне станций Черниковка — Шакша в Калининском районе города заметил ночью диспетчер и вызвал пожарных и полицию.

К их прибытию полностью сгорел один релейный шкаф. При этом поджигатели не смогли вскрыть два других — на них силовики нашли царапины.

В настоящее время полицейские разыскивают преступников. Движение грузовых составов на участке восстановлено после ремонтных работ.