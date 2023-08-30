Силовые структуры
В Уфе неизвестные устроили поджог на железной дороге
В Уфе из-за поджога на железной дороге задержали движение поездов
В Уфе неизвестные устроили поджог на железной дороге, в результате чего движение грузовых поездов задержали на два часа. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Возгорание на перегоне станций Черниковка — Шакша в Калининском районе города заметил ночью диспетчер и вызвал пожарных и полицию.
К их прибытию полностью сгорел один релейный шкаф. При этом поджигатели не смогли вскрыть два других — на них силовики нашли царапины.
В настоящее время полицейские разыскивают преступников. Движение грузовых составов на участке восстановлено после ремонтных работ.