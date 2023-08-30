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20:08, 30 августа 2023Силовые структуры

Рецидивист ранил ножом заступившегося за россиянку прохожего

Во Владивостоке рецидивист порезал ножом заступившегося за женщину прохожего

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Во Владивостока полицейские по горячим следам задержали 41-летнего рецидивиста за серию разбойных нападений и ранение ножом прохожего, заступившегося за женщину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным ведомства, на улице Фастовской преступник схватил россиянку, приставил к ее горлу нож и потребовал деньги. Очевидцем нападения стал проходивший мимо гражданин среднеазиатской республики. Он заступился за женщину и получил от налетчика удар ножом. Грабитель отобрал ценности у женщины и скрылся.

Через некоторое время он напал на 16-летнюю девушку. Преступник вырвал у нее из рук сумку с деньгами и телефоном.

Полиция оперативно отреагировала на заявления пострадавших и разыскала грабителя. Им оказался неоднократно судимый местный житель. В отношении него возбуждены уголовные дела о разбое, умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести и грабеже. Мужчина арестован.

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    Любовь Ширижик
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