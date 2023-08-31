На Куршской косе реконструировали экотропу «Высота Эфа»

На Куршской косе в Калининградской области реконструировали одну из экотроп — «Высота Эфа». Об этом сообщает «МК» со ссылкой на пресс-службу Куршской косы.

Как отмечается, «Высота Эфа» — тропа средней сложности протяженностью 2,4 километра. В ходе работ по реконструкции специалисты заменили на ней настил из древесины, использовав для изготовления нового настила террасные доски из полимер-песчаного композита, которые меньше изнашиваются.

Кроме того, участок тропы, ведущий к первым обзорным площадкам оборудовали пандусами для маломобильных граждан. В дальнейшем также планируется оборудовать для маломобильных граждан специальный спуск к морю.

Ранее в августе сообщалось, что на территории туристской территории «Кондуки» в Тульской области планируют создать экопарк с тропами и инфраструктуру для отдыха.