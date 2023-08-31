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05:47, 31 августа 2023Интернет и СМИ

Чешские банки подверглись кибератакам из-за поддержки Украины

ČTK: атаковавшие банки Чехии хакеры потребовали прекратить поддержку Украины

Фото: Unslash

Пять банков в Чехии 30 августа подверглись кибератакам. Хакеры потребовали от учреждений прекратить поддержку Украины, передает агентство ČTK.

«Komerční Banka, ČSOB, Air Bank, Fio Banka и Česká spořitelna столкнулись в среду с техническими проблемами после так называемой DDoS-атаки, которая повлияла на доступность некоторых служб. Был также атакован сайт Пражской фондовой биржи», — указано в статье со ссылкой на данные Национального управления по кибернетической и информационной безопасности (НУКИБ). Журналисты добавили, что хакеры относятся к пророссийской группировке NoName057.

Пресс-секретарь НУКИБ Эва Райлихова сообщила, что ведомство сотрудничает с банками, подвергшимися кибератакам, и оказывает помощь в разрешении ситуации. Эксперт PwC по кибербезопасности Марек Неедлы уточнил, что действия хакеров являются политически мотивированными, а результат их действий — временный вывод из строя веб-доступа для клиентов банка. Вкладчикам не стоит беспокоиться за свои средства, заверил он.

Ранее стало известно о взломе оборонной системы Польши. В распоряжении хакеров оказалась информация о проведении военных учений в Польше, прежде всего с участием танковых бригад.

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    Александра Синицына
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