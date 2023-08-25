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15:24, 25 августа 2023Мир

Стало известно о взломе оборонной системы Польши

Wyborcza: хакеры CyberTriad украли у польских военных данные о военных учениях
Академия военного искусства Польши

Академия военного искусства Польши. Фото: Cedaros / Wikimedia

Академия военного искусства Польши стала жертвой хакерской атаки, в результате которой были взломаны данные об оборонной системе страны. Об этом стало известно польской газете Wyborcza.

«Хакеры украли конфиденциальные данные о польской оборонной системе и зашифровали информацию в компьютерах университета», — сообщает издание. Предполагается, что крупную хакерскую атаку нанесла группа CyberTriad. Ее подозревает в связях с Россией и Китаем.

Помимо данных о взломе оборонной системы, известно, что в распоряжении хакеров оказалась информация о проведении военных учений в Польше, прежде всего с участием танковых бригад.

Ранее стало известно о планах сразу нескольких хакерских группировок провести масштабную атаку на европейскую банковскую систему. Свои усилия для достижения этой цели объединили хактивисты Killnet, представители считавшейся разгромленной Revil, а также члены Anonymous Sudan.

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    Максим Габриелян
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