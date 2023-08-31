Полицейские нашли тайник с оружием на дне колодца в Херсонской области

В Херсонской области нашли схрон с оружием и боеприпасами на дне колодца

В Херсонской области сотрудники полиции нашли схрон с оружием и боеприпасами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном ГУ МВД России.

По данным ведомства, полицейские узнали, что на дне колодца около дома в селе Брилевка, возможно, хранятся запрещенные предметы. Во время проверки информации силовики действительно обнаружили в колодце автомат Калашникова с глушителем, магазин к нему, две армейские разгрузки и 30 патронов.

Оружие и боеприпасы изъяли из тайника. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по статье 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК РФ.