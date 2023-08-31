Россиянин подкинул наркотики 17-летней подруге и сдал ее знакомому полицейскому

Житель Липецка из мести подкинул 17-летней подруге наркотик и сдал ее полиции

37-летний житель Липецка стал фигурантом уголовного дела из-за своей мести 17-летней подруге, которой он во время ссоры подкинул наркотики, а затем сдал ее знакомому полицейскому. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, девушка зашла к нему домой, но там они поссорились. Перед ее уходом мужчина положил ей в карман сверток и сообщил знакомому сержанту полиции о человеке с наркотиками у себя дома. Прибывшие силовики задержали девушку и нашли у нее 0,66 грамма N-метилэфедрона. Против нее было возбуждено уголовное дело, несмотря на то, что она заявила, что наркотик не ее, а друга. Мать девушки тоже настаивала на невиновности дочери.

Следователи решили проверить их версию и узнали о коррумпированном сержанте. Выяснилось, что он систематически делился с бывшим другом девушки служебной информацией о расположении нарядов полиции и личными данными граждан, получая денежное вознаграждение. После этого под следствие уже попали сдавший подругу мужчина и его приятель-силовик.