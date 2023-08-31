Московские школьники начнут учиться по-новому

Заммэра Ракова рассказала о новинках учебного года в школах Москвы

С 1 сентября для московских школьников откроют 27 зданий новых школ и детских садов, еще 22 примут детей до конца года. За счет этого удалось в разы сократить число столичных районов с высокой потребностью в местах в образовательных учреждениях. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, ежедневно московских детей принимают две тысячи школьных зданий. При этом большая часть инфраструктуры формировалась в еще советское время.

Для того, чтобы все ребята могли получить современное образовательное пространство, мы запускаем уникальную программу модернизации инфраструктуры. Мы больше года отрабатывали новый стандарт и проанализировали все школьные здания, чтобы понять, как их реконструировать для создания образовательной среды завтрашнего дня. Со следующего года 50 первых школ уйдут в ремонт по новому стандарту Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

Заммэра подчеркнула, что в ближайшие годы планируется выйти на пиковую реализацию программы, чтобы ремонтировать около 100 школ ежегодно. В перспективе это позволит каждому ученику учиться в современной образовательной среде. Ракова сравнила этот проект с программой капитального ремонта поликлиник, «когда проводится не просто реконструкция, а создается новая реальность».

Вице-мэр добавила, что в новом учебном году в Москве будут работать более 130 тысяч кружков и секций, 80 процентов которых — бесплатные. За последние девять лет их число увеличили почти в два раза.

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Ракова также сообщила, что с 1 сентября в «Московской электронной школе» (МЭШ) появится новое единое расписание, где помимо уроков будут отображаться занятия в кружках и секциях, которые посещает ребенок, независимо от их ведомственной принадлежности. Это поможет детям удобнее планировать свое время, отметила заммэра Москвы.

Среди других новинок цифровой экосистемы МЭШ — интерактивные карты по географии и электронные учебники с аудиоверсиями параграфов, видеороликами и 3D-иллюстрациями. К 42 уже существующим виртуальным лабораториям в Библиотеку МЭШ добавят новую по окружающему миру для начальных классов. В рамках платформы также доступны материалы разных форматов для подготовки к ЕГЭ и персональные рекомендации по выбору вуза и факультета на основе полученных за него баллов. Родители будут каждые две-три недели получать отчет об обучении и внешкольной деятельности своего ребенка, и с развитием сервиса такой отчет будет максимально персонифицированным. Кроме того, с сентября МЭШ впервые станет доступна в половине столичных колледжей.

В Москве также продолжит действовать запущенный в 2022 году проект по подготовке к ЕГЭ. Еще один аналогичный проект стартует в девятых классах. Отмечается, что восьмиклассников, которые в прошлом году не преодолели порог независимых диагностик знаний по русскому языку и математике, объединят в отдельные потоковые группы по этим предметам.

С 1 сентября по новому стандарту будут учиться в инженерных, медицинских, предпринимательских, медиаклассах, ИТ-классах и новых психолого-педагогических классах. Помимо этого, в предпрофессиональных классах обеспечат более плотное взаимодействие с вузами, колледжами и предприятиями. По словам Раковой, это поспособствует поступлению выпускников в лучшие российские вузы. По ее словам, такое предпрофессиональное образование получают больше 30 процентов старшеклассников из двух третей столичных школ.

Заммэра добавила, что Москва также уделяет большое внимание безопасности в школах и детских садах. В них обеспечено видеонаблюдение, входы контролирует охрана, а также работают тревожные кнопки. Также в городе благоприятная эпидемиологическая ситуация: никакие санитарные ограничения на данный момент не вводятся и не предвидятся.

Кроме того, с 1 сентября столичные старшеклассники начнут учиться по единому государственному учебнику истории. Пособие в необходимом количестве уже поставили в школы. Для всех московских учителей истории провели открытую встречу с разработчиками учебника, которые ответили на интересующие педагогов вопросы.

