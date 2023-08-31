Брат и племянник Пабло Эскобара вступили в борьбу за наследство

В конце августа Николас Эскобар — племянник печально знаменитого главы Медельинского кокаинового картеля Пабло Эскобара — заявил, что родной отец угрожает ему, так как он решил забрать вещи знаменитого дяди. За месяц до этого власти колумбийского города Медельин снесли здание, в котором долгие годы размещался музей Пабло Эскобара, получившего прозвище Король кокаина. Чиновники утверждают, что хозяин здания Роберто Эскобар — старший брат и главный казначей почившего преступника — не смог предоставить документы, подтверждающие легальность постройки.

Впрочем, местные жители уверены, что главной целью администрации было уничтожение очередного места поклонения боссу, который при жизни стал криминальной легендой всемирного масштаба, и одно время находился в списке богатейших людей планеты.

Когда бульдозер прибыл к зданию музея, внутри ничего не было — Роберто Эскобар вывез экспозицию оставив на месте только пустой сейф.

Роберто Эскобар Фото: Fabiola Ferrero / Bloomberg / Getty Images

Что было в музее?

История Эскобара мифологизирована и превращена чуть ли не в средневековую балладу. Мальчик из бедных кварталов промышлял мелкими преступлениями, а потом превратился в босса мафии и начал помогать бедным. Он действительно построил множество домов для малоимущих, больниц и стадионов. У Эскобара до сих пор полно поклонников среди простого народа, несмотря на то, что в последние годы «карьеры» по его приказу была совершена серия крупных терактов.

Считается, что середине 1980-х Медельинский кокаиновый картель, контролировавший от 80 до 90 процентов поставок наркотика в США, зарабатывал по 240 миллионов долларов в неделю. Личное состояние Эскобара оценивалось примерно в 25-30 миллиардов долларов США, в 1989 году он занял седьмое место в списке богатейших людей планеты.

Существует легенда, что в конце 1980-х треть всех выпущенных в США стодолларовых банкнот находилась во владении Эскобара и его картеля.

В музее посетители могли, например, взглянуть на мотороллеры, которые будущий Король кокаина с приятелем использовали во время ограблений. Подельники красили правую часть скутера в красный цвет, а левую — в черный. Полицейские, видевшие его на улице с разных сторон, говорили по радио о транспортных средствах разного цвета и запутывали друг друга

В конце 1970-х Эскобар увлекался гонками, и в музее была одна из его спортивная Renault тех лет. Здесь же стоял его бронированный Mercedes, изрешеченный пулями. Во дворе посетители могли увидеть легкий самолет, на котором, по легенде, Эскобар лично перевез первый груз кокаина в США (по другой версии, он летал на нем в Панаму за деньгами картеля).

Кроме того, в музее были два водных мотоцикла Wetbike, прославившееся после эпизода бондианы «Шпион, который меня любил» 1977 года с Роджером Муром в главной роли. Эскобар увидел мотоцикл в кино и немедленно распорядился достать себе такие же, став чуть ли не первым в мире их частным владельцем.

Считается, что наиболее ценными экспонатами коллекции был один из автомобилей легендарных американских грабителей Бонни и Клайда и пистолет, якобы принадлежавший самому Аль Капоне. Подлинность этих вещей никогда не проверялась, но то, что ими владел и считал настоящими Эскобар, превращает их для коллекционеров в настоящее сокровище. И все это не считая множество редких оригинальных фотографий, дизайнерской одежды от лучших модельеров мира и роскошных мотоциклов и автомобилей.

Одна из гоночных машин Пабло Эскобара Фото: Kaveh Kazemi / Getty Images

Почему началась борьба за наследство?

После того как музей закрыли и снесли, права на коллекцию неожиданно предъявил сын Роберто Эскобара — 53-летний Николас. В августе он объявил , что всегда был «любимым племянником дона Пабло» и ценные вещи из музея принадлежат ему по праву. Мужчина открыл собственную выставку, посвященную дяде, и теперь хочет выставить предметы там.

Между отцом и сыном вспыхнула вражда, которая может закончится чуть ли не кровопролитием. Николас заявил, что родитель не только отказывается отдать экспонаты, но и угрожает ему.

Сестра позвонила мне и предупредила, чтобы я не появлялся в его доме. Она сказал: «Если ты войдешь, кто-нибудь расправится с тобой, потому что наш папа так приказал» Николас Эскобар интервью The Telegraph

Более того, Николас утверждает, что отец уже четырежды посылал киллеров по его душу, после чего ему пришлось запросить государственную защиту и установить в доме пуленепробиваемую дверь.

Судя по всему, борьба между родственниками касается не только вещей из прекратившего существование музея. Спор, в частности, идет за знаменитый розовый мотоцикл Harley-Davidson, купленный Пабло Эскобаром в 1990 году, а теперь находящийся в коллекции Музея полиции Медельина.

Причины, по которым родственники сцепились за наследство именно сейчас, пока неизвестны. Однако 2 декабря исполнится 30 лет с дня, когда колумбийские полицейские расправились с Эскобаром на крыше одного их его убежищ в Медельине. Такая дата, конечно же, привлечет множество поклонников наркобарона, на чем владелец коллекции неплохо заработает. Не говоря уже о том, некоторые предметы можно выставить на аукцион и сорвать огромный куш в связи с очередным всплеском интереса к Королю кокаина.

Николас Эскобар Кадр: SOY ESCOBAR, LA HISTORIA CONTINÚA / YouTube

Сколько денег спрятал Эскобар?

Впрочем, главным наследством Короля кокаина остаются те самые 25-30 миллиардов долларов, но пока удалось лишь небольшую часть этих денег. Считается, что наркобарон хранил весь этот капитал в наличных, и, когда спецслужбы прочно сели ему на хвост, спрятал деньги по всей Южной Америке. Причем эта история совсем не такая мифическая, как может показаться.

На территории гасиенды «Неаполь» — поместья Эскобара, где он, в частности, держал знаменитых бегемотов, которые и теперь живут в Колумбии, создавая проблемы для экологов — нашли столько пачек американской наличности, что из них можно было бы выстроить небольшой сарай.

В ноябре 2015 года 65-летний колумбийский фермер Хосе Мариена Картолос выкопал на своей земле несколько пластиковых бочек, набитых деньгами. Сумма оказалась просто невероятной — 600 миллионов долларов. Мужчину поблагодарили и выдали ему субсидию на развитие хозяйства в три тысячи долларов.

Деньги картеля Эскобара, найденные в 2015 году Кадр: TheRichest / YouTube

Николас Эскобар заявил в 2020 году, что нашел в стене квартиры, принадлежащей его семье, 18 миллионов долларов. Он сказал, что жил там на протяжении пяти лет, а потом у него случилось некое видение, указавшее на тайник с деньгами. Племянник наркобарона также сказал, что и раньше находил схроны с наличностью, ювелирными изделиями, спутниковыми телефонами и другими вещами.

