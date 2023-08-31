Путин выразил соболезнования президенту ЮАР из-за пожара

Путин выразил соболезнования лидеру ЮАР Рамафосе из-за пожара в Йоханнесбурге

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилу Рамафосе из-за сильного пожара в Йоханнесбурге. Сообщение об этом опубликовано на сайте Кремля.

Российский лидер попросил принять искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями мощного пожара в Йоханнесбурге. Путин передал слова сочувствия и поддержки родным и близким пострадавшим от огня, а также пожелания скорейшего выздоровления.

Ранее в пятиэтажном доме в Йоханнесбурге случился мощный пожар, в нем пострадали 52 человека, еще 73 не удалось спасти. Сообщается, что здание не было приспособлено для проживания, люди в нем жили незаконно.