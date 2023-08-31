В Казани пройдет выставка о Рахманинове и Шаляпине

В Казани 8 сентября откроется выставка о Рахманинове и Шаляпине

В Казани в музее А.М. Горького и Ф. И. Шаляпина 8 сентября откроется выставка «История одной дружбы», посвященная многолетнему сотрудничеству и дружбе Федора Шаляпина и Сергея Рахманинова. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры Республики Татарстан.

В судьбе Шаляпина и Рахманинова много общего — они оба покинули родную страну и служили искусству вдали от России, и оба достигли мировой славы. На выставке будут представлены живописные портреты музыкальных деятелей, работы сына Шаляпина Бориса, редко экспонируемые программы спектаклей «Русской оперы в Париже» 1930-х годов, иллюстрированные эскизами декораций и сценических костюмов Ивана Билибина и Виктора Васнецова, подлинные театральные костюмы артиста, его домашний пиджак и туфли.

На выставке впервые покажут рукописи четырех романсов Рахманинова, посвященных Шаляпину, страницы партитуры Первой симфонии, считавшейся утраченной, в полном объеме представлена коллекция графических портретов Федора Шаляпина в оперных ролях.

Кроме того, на выставке будет мультимедийный раздел, в котором можно будет услышать редкие фондовые записи фрагментов произведений Рахманинова в исполнении Шаляпина и других артистов.Там также представят записи радиопередач из цикла «Экспомузыка» – совместного проекта Российского национального музея музыки и радио «Орфей».

Выставка продлится до 29 ноября 2023 года.

