69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
17:37, 31 августа 202369-я параллель

Путин открыл движение по самому северному мосту через Енисей

Президент Путин дал старт движению по самому северному мосту через Енисей

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл движение по самому северному мосту через Енисей в Красноярском крае. Запись публикует пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Автодорожный мостовой переход построили в районе поселка Высокогорский.

До этого жители 17 поселков на правобережье Енисея могли перебраться через русло только на пароме летом или по ледовой переправе зимой. В межсезонье люди могли вовсе остаться отрезанными от Большой земли.

В длину Высокогорский мост чуть больше километра. Его строительство заняло три года. Теперь дорога на автомобиле будет занимать около десяти минут вместо нескольких часов.

В январе стало известно, что на севере Красноярского края может появиться уникальная АЭС с мини-реакторами. Станцию планируют построить в Норильском промышленном районе (НПР, или «Большой Норильск»), объединяющем Норильск, а также районы Талнах и Кайеркан, жилое образование Оганер и поселок Снежногорск.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ разгромила элитную группу украинских диверсантов в Брянской области. Что известно об этой операции?

    Школьников в России подготовят с помощью комиксов

    Танец на шесте на фоне «Москва-Сити» попал на видео

    Московские школьники начнут учиться по-новому

    ВСУ обстреляли приграничный российский регион

    На Украине погиб воевавший на стороне Киева британский наемник

    Звезда «Оппенгеймера» смирилась со своим целлюлитом

    Пластический хирург назвал россиянам опасные методы увеличения груди и ягодиц

    Лавров рассказал о раздражении Запада независимой линией Турции

    Власти США проверят Tesla из-за секретного дома Маска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости