Путин открыл движение по самому северному мосту через Енисей

Президент Путин дал старт движению по самому северному мосту через Енисей

Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл движение по самому северному мосту через Енисей в Красноярском крае. Запись публикует пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Автодорожный мостовой переход построили в районе поселка Высокогорский.

До этого жители 17 поселков на правобережье Енисея могли перебраться через русло только на пароме летом или по ледовой переправе зимой. В межсезонье люди могли вовсе остаться отрезанными от Большой земли.

В длину Высокогорский мост чуть больше километра. Его строительство заняло три года. Теперь дорога на автомобиле будет занимать около десяти минут вместо нескольких часов.

В январе стало известно, что на севере Красноярского края может появиться уникальная АЭС с мини-реакторами. Станцию планируют построить в Норильском промышленном районе (НПР, или «Большой Норильск»), объединяющем Норильск, а также районы Талнах и Кайеркан, жилое образование Оганер и поселок Снежногорск.