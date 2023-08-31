Власти сообщили о спасении российских горняков из загоревшейся шахты

Кузбасский губернатор Цивилев: все горняки из загоревшейся шахты спасены

Все горняки из загоревшегося шахтоучастка «Октябрьский» в Кемеровской области выведены на поверхность. Об этом заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

Отмечается, что пожар возник вечером во время демонтажа неиспользуемого вентилятора. Его удалось ликвидировать в 20:40 по местному времени.

«Благодаря оперативным и слаженным действиям горноспасателей Кемеровского ВГСО все шахтеры, а это 81 человек, выведены на поверхность. Их жизни ничто не угрожает», — пояснил глава области.

Он добавил, что причины и обстоятельства произошедшего предстоит выяснить компетентным органам.

Ранее в Вишневогорске Челябинской области в шахте Маукского рудника отслоился кусок горной массы, в результате пострадали два проходчика. Их госпитализировали.