В России купили первую страховку за цифровые рубли

«Известия»: в России купили первую страховку за цифровые рубли

За цифровые рубли купили первые страховые полисы для путешественников и от несчастных случаев. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, транзакцию провели в «Ингосстрахе». Полисы за цифровые рубли приобрели в Москве, Казани и Нижнем Новгороде.

Помимо этого, в компании уже опробовали открытие, закрытие и блокировку цифрового счета, переводы между физлицами, пополнение и вывод средств и сделки с отложенной датой исполнения.

Ранее стало известно, что ПСБ первым на российском рынке провел транзакции между юридическим и физическим лицом с цифровым рублем, который выпускается на платформе Банка России.