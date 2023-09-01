Личность неопознанного захватчика школы в Беслане установили спустя 19 лет. Что известно о нем?

СК установил личность террориста, захватившего школу в Беслане в 2004 году

Личность террориста, участвовавшего в захвате школы в Беслане в 2004 году, подтвердили спустя 19 лет — им оказался уроженец Ингушетии Асланбек Парчиев.

Парчиев был ликвидирован в первый день захвата школы 1 сентября 2004 года. В ходе расследования Следственный комитет России (СКР) смог установить и допросить его близких: они не видели мужчину с 2003 года, но не стали подавать в розыск, когда он перестал выходить на связь. Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, формально в 2004-2005 годах фигуранта не опознали, однако была проведена генетическая экспертиза, которая помогла установить его личность.

У сестры Парчиева взяли генетический материал: с 99-процентной вероятностью было установлено, что они являются братом и сестрой Альберт Хасауов старший следователь по особо важным делам СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу

Сестры Парчиева не поверили в причастность брата к захвату школы в Беслане, однако подписали документы о полном совпадении ДНК. А в мае 2023 года в СКР поступила информация об обнаружении совпадения с отпечатками пальцев Парчиева. Как оказалось, в мае 2002 года этот человек привлекался к административной ответственности в Москве. Дактилоскопия стала дополнительным подтверждением его личности.

После проведения проверки результаты дактилоскопии совпали Альберт Хасауов старший следователь по особо важным делам СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу

Следователь добавил, что расследование уголовного дела не прекращено — до сих пор проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Боевики захватили школу № 1 Беслана в 2004 году

Захват средней общеобразовательной школы № 1 Беслана произошел утром 1 сентября 2004 года. В момент праздничной линейки к школьному зданию подъехал укрытый тентом грузовик: в нем находились 32 террориста во главе с Русланом Хучбаровым.

Открыв огонь поверх голов, террористы стали сгонять всех, кто был во дворе, в здание школы — сбежать в тот момент смогли немногие

Всего в заложниках оказались 1128 человек, абсолютное большинство из которых составляли дети (в том числе дошкольного возраста). Кроме того, в руки террористов попали родители и учителя.

Большую часть заложников боевики согнали в спортзал, заминированный при помощи 15 самодельных взрывных устройств (СВУ). Затем, чтобы запугать заложников, боевики расстреляли около десяти из них. Позже та же участь постигла практически всех захваченных мужчин.

Захват школы в Беслане продлился три дня

Для спасения заложников в Беслан направились подразделения Центра специального назначения Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, а район проведения спецоперации заблокировали подразделения внутренних войск МВД России. Террористы потребовали, чтобы в школу приехал президент Северной Осетии Александр Дзасохов.

Кроме того, боевики настаивали на приезде президента Ингушетии Мурата Зязикова и директора НИИ медицины катастроф доктора Леонида Рошаля. Согласно некоторым данным, террористы также требовали вывода федеральных сил из Чечни и освобождения арестованных боевиков.

Однако оперативный штаб не мог выполнять политические требования захватчиков в силу закона «О борьбе с терроризмом». На протяжении 1-3 сентября с боевиками пытались вести переговоры, при этом они не принимали лекарства, воду и еду для заложников.

2 сентября в здание школы пропустили бывшего президента Ингушетии Руслана Аушева, который убедил террористов отпустить вместе с ним 26 заложников, женщин и маленьких детей. А 3 сентября оперштаб договорился об эвакуации тел расстрелянных заложников.

Спецназ пошел на штурм захваченной школы 3 сентября

Около 12:00 3 сентября к зданию школы № 1 за телами заложников приехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС. В это время в школьном спортзале раздались два мощных взрыва, которые спровоцировали незапланированный штурм. Из пролома в стене стали выпрыгивать женщины и дети, по которым вели огонь террористы.

При этом огневые точки боевиков стали подавлять снайперы. Тех заложников, которые остались в спортзале (более 200 человек), захватчики перевели в помещение школьной столовой. Бой с ними спецназ вел до позднего вечера: в итоге были уничтожены все боевики, кроме одного — Нурпаши Кулаева, которого удалось взять живым.

Двор школы № 1 Беслана после штурма Фото: Узаков Сергей / ТАСС

Захват школы в Беслане не пережили 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 были детьми. Кроме того, штурм стал роковым для десяти бойцов спецназа «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России, двух сотрудников «Центроспаса» МЧС и жителя Беслана, спасавшего заложников.

Большинство бойцов спецназа пали от пуль террористов, прикрывая собой детей. Ранения в результате событий в школе Беслана получили 810 человек.

Заложники, спасенные в Беслане Фото: Рамазан Лагкуев / РИА Новости

Выживший террорист получил пожизненный срок

Потерпевшими по делу о теракте в Беслане признали 1315 человек. Дело по факту произошедшего возбудили по нескольким статьям УК РФ, в том числе 205 («Теракт») и 206 («Захват заложника»). Суд над единственным выжившим террористом, Нурпаши Кулаевым, начался в мае 2005 года. Его обвинили сразу по восьми статьям УК РФ.

26 мая 2006 года, Верховный суд Северной Осетии приговорил Кулаева к пожизненному лишению свободы — его признали виновным по всем статьям. Главари террористов, которые спланировали атаку на школу — Аслан Масхадов, Шамиль Басаев, Абу Дзейт (Тауфик-аль-Джедани, он же Абу-Умар-аль-Кувейти) и Магомед Хашиев — позже были ликвидированы.