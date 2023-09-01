18-летняя дочь Моники Беллуччи снялась в плаще на голое тело

Дочь супермодели Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя Дева Кассель снялась в наряде на голое тело для рекламы люксового бренда Sisley. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенном фото 18-летняя манекенщица запечатлена позирующей у дерева. Девушка предстала перед камерой в коричневом плаще и голубых джинсах на высокой посадке, прикрыв одной рукой обнаженную грудь. При этом визажисты сделали ей легкий макияж в нюдовых тонах, а стилисты распустили волосы и разделили их ровным пробором.

Поклонники восхитились съемкой знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под постом. «В тебе есть обаяние, Моники», «Самая красивая», «Идеальная девушка», «Ты прекрасна, Дева», «Просто великолепно», — высказывались они.

В июне Дева Кассель снялась для рекламы итальянского бренда Dolce & Gabbana. Манекенщица приняла участие в фотосессии, проведенной у знаменитого фонтана Треви в Риме. Девушка позировала в полупрозрачном кружевном мини-платье черного цвета, сквозь которое просвечивало нижнее белье. Ее образ дополняли шлепанцы на плоской подошве и клатч в тон наряду.