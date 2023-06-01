18-летняя дочь Моники Беллуччи снялась для рекламы в полупрозрачном мини-платье
Дочь супермодели Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя Дева Кассель снялась для рекламы итальянского бренда Dolce & Gabbana. Соответствующий материал публикует Daily Mail.
18-летняя манекенщица приняла участие в фотосессии, проведенной в у знаменитого фонтана Треви в Риме. Девушка позировала в полупрозрачном кружевном мини-платье черного цвета, сквозь которое просвечивало нижнее белье. Ее образ дополняли шлепанцы на плоской подошве и клатч в тон наряду.
Коме того, Кассель уложила волнами распущенные волосы, накрасила губы помадой красного оттенка и подчеркнула глаза с помощью черной подводки.
В апреле итальянская актриса и модель Моника Беллуччи снялась в откровенном образе для журнала Numero. На размещенном фото 58-летняя знаменитость позировала перед камерой полностью обнаженной, прикрыв левой рукой грудь.