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09:37, 5 апреля 2023Ценности

58-летняя Моника Беллуччи снялась обнаженной для журнала

58-летняя актриса Моника Беллуччи снялась полностью обнаженной для журнала Numero

Фото: @monicabellucciofficiel, @numeromagazine, @marcelhartmannphoto

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи снялась в откровенном образе для журнала Numero. Соответствующий кадр появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенном фото 58-летняя знаменитость позирует перед камерой полностью обнаженной, прикрыв левой рукой грудь. При этом визажисты нанесли на ее губы темно-розовую помаду, а стилисты, в свою очередь, распустили волосы и сделали аккуратную укладку.

Позже Беллуччи опубликовала пост, в котором рассказала, что данный снимок посвящен итальянскому фотографу и модели Тине Модотти. Звезда отметила, что она умерла в возрасте 45 лет в Мексике, где также была известна как одна из самых главных политических революционеров.

В марте Моника Беллуччи стала героиней журнала Wall Street Italia. Для обложки глянца знаменитость выбрала облегающее боди черного цвета. Кроме того, манекенщица примерила темное платье и бежевый полупрозрачный тренч с широким ремнем, под которым виднеется корсет.

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Мария Винар
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