58-летняя Моника Беллуччи снялась в откровенных образах для журнала

Актриса Моника Беллуччи снялась в полупрозрачном тренче для журнала Wall Street Italia

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи снялась в откровенных образах для журнала Wall Street Italia. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instragram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Для обложки глянца 58-летняя знаменитость выбрала облегающее боди черного цвета. Кроме того, манекенщица примерила темное платье и бежевый полупрозрачный тренч с широким ремнем, под которым виднеется корсет. Беллуччи также предстала перед камерой в длинной красной юбке-плиссе.

В свою очередь, фанаты отреагировали на фотосессию в комментариях под постом у Беллуччи в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). «Стареешь, как хорошее вино», «Эта женщина никогда не стареет», «Великолепно выглядишь! В чем твой секрет?», «Самая красивая женщина в мире», «Как всегда потрясающая!» — высказывались они.

В феврале Моника Беллуччи стала героиней обложки нового выпуска Vogue Greece. Знаменитость позировала перед фотографом в пальто люксового бренда YSL длины макси, демонстрируя кружевные чулки марки Falke. В качестве обуви манекенщица выбрала туфли на высоком каблуке Christian Louboutin, а в руках она держала солнцезащитные очки.