58-летняя Моника Белуччи снялась в откровенном наряде для обложки Vogue

Итальянская модель Моника Белуччи снялась в откровенном наряде для обложки Vogue

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи стала героиней обложки нового выпуска Vogue Greece. Соответствующие снимки опубликованы в официальном Instagram-аккаунте издания (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

58-летняя знаменитость позировала перед фотографом в пальто люксового бренда YSL длины макси, демонстрируя кружевные чулки марки Falke. В качестве обуви манекенщица выбрала туфли на высоком каблуке Christian Louboutin, а в руках она держала солнцезащитные очки. При этом волосы героини распустили и уложили волнами, а на лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках.

Помимо этого, Белуччи снялась в твидовом платье французского модного дома Chanel с глубоким декольте. Ее образ дополнила широкополая шляпа с перьями из ассортимента Courtois Paris.

Известно, что автором съемки выступила фотохудожница Эллен Унверт.

В июле 2020 года лицо постаревшей Моники Белуччи ужаснуло россиян. Папарацци запечатлели звезду на улицах Парижа в черном платье длины макси с собранными в пучок волосами. Русскоговорящие пользователи сети посчитали, что у нее слишком много морщин и неровностей. «В 55 выглядеть на 70. Ну такое», — написал один из них.