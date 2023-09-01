Чемпион мира по самбо и победитель боев ММА устроили драку из-за долга

В Махачкале чемпион мира по самбо и победитель боев ММА подрались из-за долга

В Махачкале из-за долга подрались трехкратный чемпион мира по самбо Магомед Магомедов и победитель боев по смешанным единоборствам AMC Fight Nights Вагаб Вагабов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, спортсмены встретились в кафе, где должны были обсудить долг Вагабова. Однако разговор перешел сначала в словесную перепалку, а потом и в драку. В нее включились товарищи обоих спортсменов. Один из участников достал пистолет и выстрелил в воздух. Пострадавших нет.

На место вовремя подоспели полицейские и задержали мужчин. У них обнаружили травматические пистолеты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве.