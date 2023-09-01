В российском регионе появилась единственная академия джаза

В Новокузнецке заработала единственная академия джаза

В Новокузнецке заработала единственная академия джаза, на первый курс которой по итогам вступительных экзаменов зачислили 15 студентов. Об этом сообщается на сайте правительства Кузбасса.

«Кузбасская академия джаза — уникальный проект не только для Сибири, но и для страны в целом. Новокузнецк наряду с Москвой становится центром профессиональной подготовки дипломированных джазовых музыкантов», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Курс обучения в академии рассчитан на три года и десять месяцев. Студенты будут получать стипендию, им выдадут диплом государственного образца по специальности «Музыкальное искусство эстрады». Кроме того, выпускникам гарантируют практику и трудоустройство в профессиональных коллективах страны.

Академия также будет сотрудничать с детскими школами искусств региона, чтобы готовить преподавателей для музыкальных школ и концертных организаций, отбирать одаренных детей для обучения в академии и обеспечивать детские школы искусств современной литературой и методическими рекомендациями.

Занятия будут вести высококвалифицированные преподаватели, у студентов также будет возможность проходить джазовые практики и мастер-классы, посещать фестивали и конкурсы, и войти в биг-бенд оркестр и ансамбли, которые будут участвовать в культурном обмене с другими городами России и странами.

Соглашение о создании в Новокузнецке Кузбасской академии джаза губернатор Сергей Цивилев и народный артист России Игорь Бутман подписали 15 июля 2022 года. 15 февраля 2023 года было открыто официально.

