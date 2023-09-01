В массовой драке со стрельбой в Подмосковье пострадал человек

В Подмосковье в массовой драке со стрельбой пострадал человек

В подмосковной Балашихе около одного из жилых домов произошла массовая драка со стрельбой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Предварительно установлено, что двое мужчин поссорились с двумя неизвестными, после чего словесный конфликт между ними перерос в драку. Во время нее один из участников достал оружие, похожее на травматический пистолет, и выстрелил в оппонента. Сразу после этого он и его товарищи скрылись с места.

Пострадавший госпитализирован. Полицейские ищут стрелявшего. По данным ТАСС, в потасовке участвовали до десяти человек.