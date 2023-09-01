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13:34, 1 сентября 2023Моя страна

Фестиваль «Нур» откроется инсталляцией у моста «Миллениум»

Фестиваль «Нур» откроется световой инсталляцией у моста «Миллениум» в Казани

Фото: Serge Krasnov / Unsplash

Фестиваль медиаискусства «НУР» откроется в Казани показом масштабной световой инсталляции. Об этом сообщает «Татар-информ».

В качестве локации будет использованы здания строящегося жилого комплекса на улице Козина около моста «Миллениум» в Казани. Представление пройдет 7 сентября и начнется в 19 часов.

Мероприятие будет сопровождаться выступлением симфонического оркестра LS Orchestra под руководством неоклассика Николы Мельникова, а также на вечере выступит российская певица норвежского происхождения Эрика Лундмоен.

Световое шоу при этом будет подстраиваться под звуковое исполнение артистов. Инсталляцию создаст студия Radugadesign, которая работает с пространством, архитектурой, светом и звуком.

Ранее в Нижнем Новгороде прошел ежегодный Международный фестиваль медиаискусства INTERVALS 2023. За шесть лет с момента его появления он приобрел статус культового события для города, которое собирает сотни тысяч зрителей и десятки медиахудожников со всего мира.

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    Карина Черных
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