В российском регионе 1 сентября выпал снег

Жители Якутии сняли на видео выпавший 1 сентября снег

Снег выпал 1 сентября в Якутии, жители региона сняли неожиданное погодное явление на видео. Кадры публикует Telegram-канал «ДабаанМедиа. Кобяйский улус».

Очевидцы уточнили, что это случилось в селе Себян-Кюель. Судя по опубликованному видео, снег покрыл землю и деревья плотным покровом и продержался на них некоторое время.

«Коренные жители говорят, что это стало традицией последние три года. Зима близко», — написал автор видео. Кроме того, жители региона сообщили о снеге, выпавшем и в другом районе — Эвено-Бытантайском.

Ранее снег выпал в Магаданской области. Это произошло в начале августа.