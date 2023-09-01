69-я параллель
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09:06, 1 сентября 202369-я параллель

В российском регионе 1 сентября выпал снег

Жители Якутии сняли на видео выпавший 1 сентября снег

Снег выпал 1 сентября в Якутии, жители региона сняли неожиданное погодное явление на видео. Кадры публикует Telegram-канал «ДабаанМедиа. Кобяйский улус».

Очевидцы уточнили, что это случилось в селе Себян-Кюель. Судя по опубликованному видео, снег покрыл землю и деревья плотным покровом и продержался на них некоторое время.

«Коренные жители говорят, что это стало традицией последние три года. Зима близко», — написал автор видео. Кроме того, жители региона сообщили о снеге, выпавшем и в другом районе — Эвено-Бытантайском.

Ранее снег выпал в Магаданской области. Это произошло в начале августа.

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    Марк Леонов
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