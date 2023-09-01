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11:42, 1 сентября 2023Россия

На крупной российской ТЭЦ произошел выброс пара

На ТЭЦ-2 в Красноярске произошел выброс пара

Кадр: Сетевое издание «NGS24.RU»

На одной из крупнейших теплоэлектростанций Сибири — Красноярской ТЭЦ-2 — произошел выброс пара. Об этом сообщил исполняющий обязанности первого замгубернатора главы Красноярского края Сергей Пономаренко в Telegram.

Аварийная ситуация уже устранена и на работу российской станции не повлияла, технологический процесс нарушен не был. Никто не пострадал, уточнил Пономаренко.

По данным краевого главка МЧС, на место для проверки ситуации был направлен один пожарный автомобиль. Помощь не потребовалась. В компании СГК случившееся назвали «техническим инцидентом», в результате которого местные жители могли наблюдать кратковременный выброс золы.

В ноябре 2022 года на одной из теплоэлектроцентралей в Перми произошел пожар. Рабочие ТЭЦ-9 заявили, что огонь начал распространяться после взрыва газовой турбины.

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    Евгения Куликова
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