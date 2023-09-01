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15:37, 1 сентября 2023Силовые структуры

Мужчину задержали за нападение на россиянку в парке Подмосковья ради ее сумки

В Подмосковье задержали мужчину, напавшего с пистолетом на женщину ради ее сумки

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Подмосковье полицейские задержали мужчину, который напал в парке на 40-летнюю женщину и ограбил ее. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Потерпевшая ранним утром шла на железнодорожную станцию через лесной массив в городе Видное, когда сзади на нее набросился неизвестный. Он закрыл женщине рот и несколько раз ударил ее по голове, предположительно, пистолетом. После этого мужчина выхватил из рук потерпевшей сумку, в которой находились документы, телефон и личные вещи, и скрылся.

Полицейские заподозрили в нападении ранее судимого 38-летнего местного жителя. У него обнаружили похищенные вещи, а также травматический пистолет. Мужчину заключили под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 162 («Разбой») УК РФ.

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    Илона Палей
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