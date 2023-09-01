Стало известно о недополучении Украиной около 40 процентов западных вооружений

Подполковник запаса МВД Иванников: Киев не получил около 40% западных вооружений

Подполковник запаса МВД Олег Иванников в разговоре с Ura.ru рассказал, что Украина недополучила от Запада около 35-40 процентов вооружений. Он уточнил, что часть из них будут заменены другими поставками.

«Даже если мы говорим о том, что украинская сторона оплачивает технику, заключает контракты, это совершенно не значит, что именно вся номенклатура по этим контрактам будет в полном объеме», — заявил эксперт.

По его словам, на сегодняшний день не выполнено порядка 35-40 процентов контрактов. Иванников отметил, что Киеву обещают вернуть деньги путем поставок иных видов оружия. Он уточнил, что часть поставок срывается из-за опасений западных государств, что их техника будет захвачена российскими военными.

Ранее американский журналист Роберт Фарли заявил, что украинские войска должны с осторожностью атаковать российские объекты и избегать ударов по гражданской инфраструктуре. По его словам, если не выполнять эти условия, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут лишиться западной помощи.