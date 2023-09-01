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05:21, 1 сентября 2023Бывший СССР

Американский журналист предупредил Киев о риске лишиться помощи Запада

19FortyFive: ВСУ должны с осторожностью атаковать объекты на территории России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Leah Millis / Reuters

Украинские войска должны с осторожностью атаковать российские объекты и избегать ударов по гражданской инфраструктуре, предупредил американский журналист 19FortyFive Роберт Фарли.

По его словам, если не выполнять эти условия, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут лишиться западной помощи. «Удары по гражданским объектам могут подорвать поддержку Киева со стороны Запада», — указал журналист в США.

Ранее стало известно, что с начала спецоперации (СВО) власти регионов России сообщали об атаках или появлении беспилотных летательных аппаратов 511 раз.

30 августа Россия подверглась крупнейшей с начала СВО атаке беспилотников.

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    Марина Совина
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