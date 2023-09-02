Герой России рассказал о спасении бойца из подбитой БМП
Герой России подполковник Максим Шоломов сообщил, что спас бойца из подбитой боевой машины пехоты (БМП). Рассказ военнослужащего приводит портал «Звезда».
По словам военного, он находился в БМП вместе с сослуживцем при эвакуации из населенного пункта, подвергшегося массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Один из выпущенных ВСУ снарядов попал в боевую машину — техника оказалась подбита.
Боекомплект в БМП мог взорваться в любой момент, но подполковник принял решение сначала спасти товарища и лишь после этого самостоятельно покинуть загоревшуюся машину.
«По три-пять сантиметров выталкиваю раненого солдата, он падает из БМП, как мешок, потом я падаю, продолжаю гореть. Открываю глаза — вокруг меня поле подсолнухов», — рассказал Шоломов журналистам.
После этого Шоломова и спасенного им товарища эвакуировал подоспевший армейский грузовик, и их госпитализировали.
Шоломов и его подразделение удерживали важный населенный пункт под постоянными атаками ВСУ в течение недели, за что его повысили в звании до подполковника и наградили званием Герой России.