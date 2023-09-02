Герой России рассказал о спасении бойца из подбитой БМП

Герой России подполковник Шоломов рассказал, что спас бойца из подбитой БМП

Герой России подполковник Максим Шоломов сообщил, что спас бойца из подбитой боевой машины пехоты (БМП). Рассказ военнослужащего приводит портал «Звезда».

По словам военного, он находился в БМП вместе с сослуживцем при эвакуации из населенного пункта, подвергшегося массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Один из выпущенных ВСУ снарядов попал в боевую машину — техника оказалась подбита.

Боекомплект в БМП мог взорваться в любой момент, но подполковник принял решение сначала спасти товарища и лишь после этого самостоятельно покинуть загоревшуюся машину.

«По три-пять сантиметров выталкиваю раненого солдата, он падает из БМП, как мешок, потом я падаю, продолжаю гореть. Открываю глаза — вокруг меня поле подсолнухов», — рассказал Шоломов журналистам.

После этого Шоломова и спасенного им товарища эвакуировал подоспевший армейский грузовик, и их госпитализировали.

Шоломов и его подразделение удерживали важный населенный пункт под постоянными атаками ВСУ в течение недели, за что его повысили в звании до подполковника и наградили званием Герой России.