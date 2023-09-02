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16:58, 2 сентября 2023Бывший СССР

Герой России рассказал о спасении бойца из подбитой БМП

Герой России подполковник Шоломов рассказал, что спас бойца из подбитой БМП

Кадр: Телеканал «Звезда»

Герой России подполковник Максим Шоломов сообщил, что спас бойца из подбитой боевой машины пехоты (БМП). Рассказ военнослужащего приводит портал «Звезда».

По словам военного, он находился в БМП вместе с сослуживцем при эвакуации из населенного пункта, подвергшегося массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Один из выпущенных ВСУ снарядов попал в боевую машину — техника оказалась подбита.

Боекомплект в БМП мог взорваться в любой момент, но подполковник принял решение сначала спасти товарища и лишь после этого самостоятельно покинуть загоревшуюся машину.

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«По три-пять сантиметров выталкиваю раненого солдата, он падает из БМП, как мешок, потом я падаю, продолжаю гореть. Открываю глаза — вокруг меня поле подсолнухов», — рассказал Шоломов журналистам.

После этого Шоломова и спасенного им товарища эвакуировал подоспевший армейский грузовик, и их госпитализировали.

Шоломов и его подразделение удерживали важный населенный пункт под постоянными атаками ВСУ в течение недели, за что его повысили в звании до подполковника и наградили званием Герой России.

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    Марк Леонов
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