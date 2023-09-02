В КНР заявили об использовании рядом стран конфликта на Украине в своих целях

Посол КНР в Анкаре Шаобин: ряд стран используют украинский кризис в своих целях

Посол КНР в Анкаре Лю Шаобин заявил, что его страна может действовать с Турцией сообща по урегулированию украинского кризиса, однако, по его мнению, ряд государств преследуют в этом конфликте свои интересы. Об этом пишет турецкая газета Aydınlık.

«Некоторые страны используют украинский кризис в других целях. Это вредит международному сотрудничеству», — подчеркнул дипломат.

Лю отметил, что Китай высоко ценит усилия Турции по созданию зернового коридора и требования России также должны быть удовлетворены. Кроме того, он напомнил о том, что Пекин и Анкара имеют общую позицию по Африке.

«Это сотрудничество также будет очень полезным для будущего и развития африканцев», — пояснил посол.

Ранее в статье китайской газеты Global Times сообщалось, что власти США пересекли «красную линию», пообещав предоставить Тайваню военную помощь, в ответ на что КНР не ограничится простыми заявлениями. По словам авторов публикации, это означает, что Вашингтон в очередной раз «переступил порог» во вмешательстве в тайваньский вопрос.

