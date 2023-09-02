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10:21, 2 сентября 2023Россия

В Крыму назвали попытки ВСУ высадиться на полуострове дешевыми пиар-акциями

Глава парламента Крыма: реальных попыток высадки ВСУ на полуострове не было

Фото: Yana Gorbunova / Reuters

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что реальных попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться на полуострове не было. Об этом он сообщил РИА Новости.

Кроме того, Константинов назвал действия ВСУ «ничего не значащими демонстрациями» и «дешевыми пиар-акциями».

«То, что в ходе таких бесполезных вылазок они потеряют людей, им абсолютно безразлично. Куда важнее — получить красивые фото и поскорее выложить их в социальные сети. Пока еще живы», — отметил глава крымского парламента, добавив, что противник будет уничтожен задолго до прибытия на полуостров.

1 сентября Черноморский флот (ЧФ) России установил постоянный контроль обстановки в акватории Черного моря. Это позволило морской авиации сорвать попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться на побережье Крыма.

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    Алина Черненко
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