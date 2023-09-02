Военкор показал удар двух «Искандеров» по зданию с совещавшимися командирами ВСУ

Военкор Руденко: штаб ВСУ во время совещания попал под удар двух «Искандеров»

Российские ракетчики нанесли удар по штабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в находящемся под контролем Киева городе Красноармейск Донецкой области. Кадры обстрела показал военный корреспондент Андрей Руденко.

На снятом с разведывательного дрона видео видно, как в здании поочередно происходит два мощных взрыва. После этого остатки строения обрушиваются на землю.

Военкор утверждает, что в момент удара в штабе проходило совещание руководящего состава ВСУ. О судьбе командиров информации нет.

30 августа в Министерстве обороны России сообщили, что российские военные уничтожили штаб оперативно-тактической группировки «Донецк» ВСУ. По словам представителя военного ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, штаб располагался в районе населенного пункта Ровное.