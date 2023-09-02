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12:32, 2 сентября 2023Путешествия

Властям России предложили отказаться от «паритета» в авиации

Кабмину предложили отказаться от «паритета» в авиации для увеличения турпотока

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Правительству России предложили отказаться от «паритета» в авиации, ввести режим открытого неба и ряд других мер для увеличения турпотока. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, туристический бизнес планирует поднять до 16 миллионов число поездок по России, совершенных иностранцами. Общее же число турпоездок по стране к 2023 году планируют поднять до 140 миллионов, что вдвое превышает показатели прошлого года.

Другие предложенные кабмину меры — упрощение визового режима, повышение доступности транспортной инфраструктуры и упрощение финансовых расчетов.

Правила «паритета» в авиации предполагают, что страны-участницы авиаконвенций возобновляют полеты одновременно.

Ранее сообщалось, что действие национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» будет распространено на новые регионы страны. Кроме того, в 2023 году продолжится реализация крупных проектов на Алтае, Дальнем Востоке и в других регионах страны с привлечением ресурса корпорации «Туризм.РФ».

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    Марк Леонов
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